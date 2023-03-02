Водитель в Петрозаводске врезался в березу и превратил иномарку в хлам

Днем 2 марта, в четверг, серьезная авария произошла в центре карельской столицы. О ней рассказали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии» ВКонтакте.

Два легковых автомобиля столкнулись около дома № 27 на Первомайском Проспекте. Почему они не смогли разъехаться, предстоит выяснить инспекторам ГИБДД.

Одна машина после сильного удара съехала с дороги и на скорости врезалась в дерево. Транспортное средство сильно повреждено, смят весь капот. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте