Корги провалился в семиметровый колодец во время прогулки

Прогулка петрозаводчанки со своим миниатюрным любимцем в Сайнаволоке закончилась вызовом спасателей.

2 марта собака породы корги упала в глубокий колодец. Судя по всему опасное место скрывал слой снега, а сам открытый колодец походил на большой сугроб. Хозяйка вызвала спасателей.

Карельские спасатели спустились в колодец, «упаковали» собаку и затем подняли наверх.

После этого состоялась встреча взволнованной женщины со своим любимцем. // фото и видео «ГКУ Карельская поисково-спасательная служба»