Водитель тяжело пострадал в аварии на трассе «Сортавала»

Утром 22 мая на трассе «Сортавала» на территории Ленинградской области перевернулся автомобиль. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, инцидент случился у деревни Агалатово. Водитель автомобиля «Киа» не справился с управлением, транспортное средство вылетело в кювет.

В результате аварии автомобилист получил серьезные травмы. Его увезли на скорой, врачи оценили состояние пострадавшего как крайне тяжелое.

Обстоятельства инцидента выясняются. // Фото Упрдор «Северо-Запад»