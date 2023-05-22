В Кремле оценили предложение ввести шестидневную рабочую неделю

Кремль не имеет позиции по поводу изменения длительности рабочей недели в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, никакой», - ответил он на вопрос журналистов о позиции по введению шестидневки.

Ранее с предложением работать россиянам шесть дней в неделю выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за санкций и потребности российской финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях. // Фото: freepik.com