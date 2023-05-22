Шестидневку предложили ввести в России

С предложением работать россиянам шесть дней в неделю выступила ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», сообщает газета «Известия». Предложение направили в Минтруда.

Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за санкций и потребности российской финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях.

По их мнению, шестидневная рабочая неделя поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, укрепить экономический суверенитет. // фото freepik.com