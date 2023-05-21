Умер актер «Улиц разбитых фонарей» Олег Василюк

Умер известный каскадер, постановщик трюков советского и российского кино, актер Олег Василюк. Об этом ТАСС сообщил каскадер-постановщик Олег Корытин.

Известный по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности» артист скончался в 78 лет.

Олег Василюк также снялся в проектах «Похищение скакуна», «Хлеб, золото, наган», «Остров сокровищ».

В качестве постановщика и исполнителя трюков он принимал участие в десятках фильмов. Это «Д'Артаньян и три мушкетера», «Труффальдино из Бергамо», «Звезда пленительного счастья», «Бедный, бедный Павел», «Империя под ударом» и другие. // фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей»