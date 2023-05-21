Глава Минобрнауки: бюджетных мест в вузах хватит на всех

Больше 600 тысяч бюджетных мест предусмотрели в российских вузах на будущий учебный год. Этого количества при учете льгот хватит на всех, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в программе телеканала «Россия-1».

- Я могу всех успокоить и гарантировать, что бюджетных мест хватит на всех. С учетом беспрецедентного количества бюджетных мест - 626 тысяч,

- уточнил он.

По мнению министра, льготы для участников СВО и их детей являются заслуженными. Фальков подчеркнул, что права других учащихся не ущемляют. // фото: freepik.com