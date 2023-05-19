Самолеты полетят на Кубу из России этим летом

Этим летом Россия возобновит регулярное авиасообщение с Кубой. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что регулярное авиасообщение с Кубой по поручению президента России возобновится с 1 июля, передает «Интерфакс».

Группа компаний «Аэрофлот» начнет выполнять перелеты. Пассажиров будут перевозить на Boeing 777. Рейсы в курортный город Варадеро будут выполняться по два раза в неделю из Москвы. В зависимости от спроса программу полетов могут расширить. // фото freepik.com