Деятельность Greenpeace в России признали нежелательной

Генеральная прокуратура признала нежелательной в России деятельность международной экологической организации Greenpeace.

В сообщении ведомства поясняется, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ.

«Применительно к Российской Федерации природоохранная деятельность Гринписа фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ»,

- сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В ведомстве указали, что «нередко работа Гринписа связана с воспрепятствованием реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций, чтобы сформировать негативное общественное мнение и помешать осуществлению выгодных стране инфраструктурных и энергетических проектов».

В Генпрокуратуре добавили, что фонд финансирует деятельность российских организаций - иностранных агентов, «требует изменения российского законодательства в ущерб интересам нашего общества и граждан».

В ведомстве утверждают, что с начала СВО активисты организации занимается антироссийской пропагандой, призывает к ужесточению санкций и дальнейшей экономической изоляции России.

«Усилия фонда направлены на дестабилизацию общественно-политической обстановки и попытку смены власти в стране неконституционным путем», - считают в ведомстве.

Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст РФ.