Водитель снес группу велосипедистов и погиб на месте

Авария со смертельным исходом произошла в Подмосковье: один человек погиб, восемь оказались в больнице.

Дорожное происшествие случилось на 3 километре автодороги Луховицы-Дединово в районе Красной поймы 11 июня около 21:30.

Предварительно известно, что водитель «Рено» не справился с управлением. Автомобиль наехал на группу велосипедистов, столкнулся с машиной «Мерседес». Водитель «Рено» скончался, сообщает в своем телеграм-канале МВД.

Пострадали восемь человек, среди них – шестеро детей. Пострадавших госпитализировали. По факту аварии возбуждено уголовное дело. (фото pexels.com, Pavel Danilyuk)