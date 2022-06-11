Опубликовано видео наезда на ребенка-велосипедиста в Костомукше

Появилось видео момента наезда автомобиля на ребенка в Костомукше. Ролик, снятый камерой наблюдения компании CityLink, публикует паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Напомним, инцидент произошел днем 10 июня в Костомукше. По данным ГИБДД, женщина - водитель автомобиля «Хендай» - сбила десятилетнего мальчика на велосипеде. В результате ДТП ребенок получил травмы.

На кадрах видно, что мальчик даже не подумал остановиться перед проезжей частью и влетел под машину на полном ходу. Фото: скриншот видео CityLink