Двое детей попали под машину в Карелии

10 июня в Карелии под колесами автомобилей оказались сразу два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Так, в Медвежьегорске в 11:13 61-летний водитель автомобиля УАЗ совершил наезд на пятилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

В Костомукше в 14:49 женщина - водитель автомобиля «Хендай» - сбила десятилетнего велосипедиста. Ребенок травмирован.

Обстоятельства обеих аварий выясняются. Проводятся проверки. Фото: pexels.com