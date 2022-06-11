Пенсионерку в центре Петрозаводска сбила женщина-велосипедист

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о том, что велосипедистом, сбившим пенсионерку утром 9 июня на улице Дзержинского, была женщина.

По данным ГИБДД, даме 40-45 лет. Она была в серой куртке и зеленых брюках. С места аварии уехала в сторону «Ленты».

Напомним, инцидент произошел в 9 утра 9 июня у дома №39 по улице Дзержинского. Велосипедистка наехала на 82-летнюю женщину. Та получила травмы и была доставлена в БСМП.

Всех, кто видел виновницу ДТП, просят звонить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска