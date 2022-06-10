Мужчина украл у умершего соседа мопед и сядет за решетку

Не работающий 27-летний мужчина в Прионежском районе узнал, что его сосед умер, и решил поживиться. Он проник в чужой дом и украл мопед, сообщили в прокуратуре Карелии.

Родственники владельца транспортного средства обнаружили пропажу и заявили в полицию. Выяснилось, что мопед стоимостью 20 тысяч рублей похитил ранее судимый за подобное преступление сельчанин.

В итоге суд отменил ему условное наказание по прошлому приговору, назначил новое и отправил в колонию общего режима на 3 года и 6 месяцев. Приговор пока не вступил в силу. // Фото: Enrico Hänel/ www.pexels.com