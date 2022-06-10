Мужчина в страшных мучениях умер после обрезания в клинике

Мужчина до 36 лет жил с сужением крайней плоти, а потом врач частной клиники посоветовал ему сделать обрезание. В результате пациент погиб, причем перед смертью он мучился, пишет «КП – Краснодар».

О трагедии журналистам рассказала мать Артема. У краснодарца был баланопостит, это даже не болезнь. Но из-за особенности порой возникало воспаление. Мужчина обратился к урологу в частную клинику, тот рекомендовал провести обрезание.

За два дня до процедуры врач не назначил никаких лекарств, просто велел делать промывания марганцовкой.

После обрезания наложили швы, в тот же день Артему стало нехорошо. Его тошнило, проявилась явная интоксикация. Но врач в ответ на жалобы заявил, что осложнений быть не может. Он снял швы, а спустя два дня у пациента поднялась огромная температура.

По телу пошли пятна, мужчина очень страдал. Дозвониться до врача он не смог. В итоге его увезли в больницу на «скорой». Там врачи определили газовую гангрену. При этом недуге нужно немедленно давать антибиотики. Но время было уже упущено.

Медики даже снимали с пациента кожу: этот метод позволяет дать приток кислорода к некротизированным тканям. Но уже был поражен весь организм, инфекция распространилась.

Артем умер, его мать считает, что виноват врач. Она написала жалобу в следственный комитет. Идет проверка, медика отстранили от работы. // Фото: «КП – Краснодар»