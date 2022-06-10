Испортившего здания в центре Петрозаводска вандала нашли

Очередного уличного «художника» поймали в Петрозаводске. На юношу завели уголовное дело о вандализме, сообщил мэр Владимир Любарский.

Он рассказал, что 20-летний горожанин ночью шел по центру и решил расписать здания. Он оставил надписи на доме № 28 по пр. Ленина и Агентстве городского развития, расположенном на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса.

После этого любитель граффити скрылся. Но полицейские нашли его и сделали фигурантом уголовного дела.

Согласно экспертизе, ущерб Агентства городского развития составил больше 16 тысяч рублей. «Художник» его учреждению уже возместил. Теперь судьбу юноши решит суд. // Фото: Felicity Tai/www.pexels.com