Мужчина вчера вечером вышел с работы и бесследно пропал

Полиция ищет пропавшего без вести жителя карельской столицы. Правоохранители просят помочь всех неравнодушных, сообщили в ПСО «Доброспас».

Владимир Николаевич Равнушкин 1978 года рождения вечером 9 июня вышел с работы на ул. Шуйской, 12А. Это было после 20:00, после этого мужчина исчез.

На вид ему 50 лет, рост 170 сантиметров, худой, со шрамом на левой щеке.

Всех, кто имеет какую-то информацию о его местонахождении или видел петрозаводчанина после 20:00 четверга просят сообщить об этом по телефонам: 8 911 402 49 26, 8 911 409 26 96 или 02 (с мобильного – 102). // Фото: ПСО «Доброспас»/ВКонтакте