Велосипедист сбил пенсионерку в Петрозаводске, женщина в больнице

Утром 9 июня в Петрозаводске на улице Дзержинского велосипедист сбил на тротуаре женщину 1940 года рождения и уехал с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В результате происшествия пенсионерка получила травмы и была госпитализирована в БСМП. Велосипедист не сообщил о ДТП в Госавтоинспекцию.

Виновник аварии объявлен в розыск. На вид ему 40-45 лет, был в серой куртке и зеленых брюках, уехал в сторону «Ленты». Всех, кто видел этого человека, просят звонить в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска