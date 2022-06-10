Психически больной мужчина воткнул нож в грудь подростку в Карелии

В Медвежьегорском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины. Он обвинялся в покушении на убийство несовершеннолетнего, сообщает Следственный комитет.

Судом было установлено, что 31 декабря 2021 года в одном из общежитий Медвежьегорска обвиняемый, будучи пьяным, без всяких причин ударил ножом в грудь 17-летнего подростка. После этого он скрылся. Медики успели оказать помощь ребенку, он выжил.

Было установлено, что мужчина страдает психическим расстройством и в момент совершения преступления не осознавал опасность своих действий. Суд отправил обвиняемого на принудительное лечение. Фото СК