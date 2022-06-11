Сосед изрезал ножом мужчину и женщину в Петрозаводске

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на убийство соседей, сообщает Следственный комитет.

Преступление произошло в июне 2021 года. По версии следствия, в одной из квартир карельской столицы обвиняемый, будучи пьяным, напал с ножом на своих соседей - мужчину и женщину - и нанес им множественные ранения. Женщине удалось вырваться и выбежать на улицу, где она попросила о помощи. В итоге нападавшего задержали, а пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь, и они выжили.

Обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото СК