Молодой петрозаводчанин перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей

Очередной жертвой мошенников стал 33-летний житель Петрозаводска. Мужчина перевел злодеям 2,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший пояснил, что ему позвонили с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя клиента. Чтобы помешать им, петрозаводчанину предложили самому взять кредит и перевести деньги на некий безопасный счет. В итоге он оформил долговые обязательства на 2,3 миллиона рублей и отправил эти деньги вместе со своими 200 тысячами рублей на счета, которые ему прислали через мессенджер. Только тогда, когда собеседник начал интересоваться другими счетами мужчины, он понял, что его обманули.

В аналогичную историю попал 41-летний житель Костомукши. Он отдал злоумышленникам почти 2 миллиона рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие. Фото: pexels.com