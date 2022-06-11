Автомобиль врезался в дерево в Карелии, пострадал подросток

Вечером в пятницу, 10 июня, в Кондопожском районе произошла авария, в которой пострадал ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.

Инцидент случился в 19:15 на 69-м километре дороги Шуйская-Гирвас. По данным ведомства, 35-летняя женщина - водитель автомобиля «Сузуки» - не справилась с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

В ДТП пострадал 14-летний пассажир иномарки. По факту аварии проводится проверка. Фото: pexels.com