Водитель потерял сознание за рулем и сбил женщину в Петрозаводске

Стали известны подробности вчерашней аварии с пешеходом на улице Лизы Чайкиной. Автонаезд случился во дворе дома №14 в Петрозаводске.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» потерял сознание за рулем. Иномарка врезалась в припаркованный автомобиль «Шкода Фабия» и сбила находившуюся у машины хозяйку транспортного средства.

34-летняя женщина-пешеход получила травмы. Ее госпитализировали. Проводится проверка. (фото источника)