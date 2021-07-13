13 июля 2021, 10:55
Водитель потерял сознание за рулем и сбил женщину в Петрозаводске
В ГИБДД рассказали подробности аварии на улице Лизы Чайкиной
Стали известны подробности вчерашней аварии с пешеходом на улице Лизы Чайкиной. Автонаезд случился во дворе дома №14 в Петрозаводске.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» потерял сознание за рулем. Иномарка врезалась в припаркованный автомобиль «Шкода Фабия» и сбила находившуюся у машины хозяйку транспортного средства.
34-летняя женщина-пешеход получила травмы. Ее госпитализировали. Проводится проверка. (фото источника)