Пациент обругал психиатра-нарколога и был задержан росгвардейцами

Психиатр-нарколог вызвал вневедомственную охрану из-за пациента. Инцидент произошел на днях в Кемской больнице на улице Энергетиков.

На приеме у специалиста находился 30-летний местный житель. Пациент нецензурно выражался в отношении психиатра-нарколога, а замечания попусту игнорировал и продолжал вести себя неподобающе.

Прибывшие росгвардейцы задержали мужчину и передали его полиции. (фото prezident-med.ru)