В гостинице в Геленджике прогремел взрыв

В частной гостинице в Геленджике прогремел взрыв – взорвался газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Кубани.

«Предварительно, <…> пострадали четверо, один из них погиб», - сказал источник издания.

Подробности устанавливаются. По сообщению РБК, взрыв произошел в здании на улице Советская. На месте происшествия повреждены стекла и внутренние конструкции первого этажа. Спасатели разбирают завалы. Эвакуированы 50 человек. (видео из паблика vk.com)