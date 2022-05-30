30 мая 2022, 10:25
Водитель пошел на обгон на трассе «Кола», пострадала девушка-пассажир
Дорожная авария произошла в выходные, ГИБДД выясняет обстоятельства
Утром 28 мая в Прионежском районе произошла авария с участием автомобилей «Тойота» и «Скания».
30-летний водитель «Тойоты» пошел на обгон на трассе «Кола». При выполнении маневра произошло столкновение со встречной «Сканией», рассказали в ГИБДД.
Травмы получила 24-летняя девушка-пассажир «Тойоты». Проводится проверка. (фото pixabay.com, AKuptsova)