Водитель пошел на обгон на трассе «Кола», пострадала девушка-пассажир

Утром 28 мая в Прионежском районе произошла авария с участием автомобилей «Тойота» и «Скания».

30-летний водитель «Тойоты» пошел на обгон на трассе «Кола». При выполнении маневра произошло столкновение со встречной «Сканией», рассказали в ГИБДД.

Травмы получила 24-летняя девушка-пассажир «Тойоты». Проводится проверка. (фото pixabay.com, AKuptsova)