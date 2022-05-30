Мону Лизу сначала облили чаем, теперь измазали тортом

Мужчина в парике, приехавший вечером в воскресенье в Лувр на инвалидной коляске, испачкал тортом картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Уточняется, что изначально злоумышленник попытался разбить защитное пуленепробиваемое стекло. Когда план не осуществился, он измазал шедевр десертом и раскидал в зале лепестки роз. Сообщение издания Daily Wire передает Коммерсант.

В результате полотно не пострадало, вандал задержан французской полицией. Как уточняется, мужчина попытался повредить «Джоконду», чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам. Во время совершения правонарушения он призывал «сохранить планету».

Также издание напоминает, что аналогичный инцидент с «Моной Лизой» произошел в 2009 году, когда гражданка России бросила в полотно да Винчи кружку с чаем. Она объяснила свой поступок расстройством из-за отказа в предоставлении французского гражданства. Скрин-шот и видео: kommersant.ru.