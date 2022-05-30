Групповая авария произошла ночью на Вытегорском шоссе

Групповая авария с пострадавшими произошла ночью на Вытегорском шоссе в Петрозаводске. Участниками столкновения стали автомобили иностранных брендов «Вольво», «Джили» и «Хендай».

Согласно сведениям дорожной полиции, все произошло в 00:15. ГИБДД предварительно удалось выяснить, что 34-летний водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением и столкнулся с машиной «Джили», которая двигалась во встречном направлении, затем произошло столкновение с машиной «Хендай», которая двигалась за «Джили».

В ДТП травмы получили водитель «Вольво», 49-летний водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля «Джили». Всего – три человека. Госавтоинспекция Карелии устанавливает все обстоятельства дорожной аварии. (фото pixabay.com, geralt)