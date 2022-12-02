Водитель попал в ДТП на «Сортавале», а затем был сбит насмерть

На трассе «Сортавала» 1 декабря погиб мужчина. Инцидент произошел в Ленинградской области, сообщает 47news.

По данным издания, трагедия случилась в 19 часов. Автомобиль «Киа Соул» врезался в автомобиль «Шевроле Авео», который стоял на трассе после ДТП. Под колесами оказался 49-летний владелец «Шевроле». Мужчина погиб. Известно, что он был жителем Ленинградской области.

Установлено, что водитель «Киа» был трезв. Обстоятельства трагедии выясняют сотрудники дорожной полиции. // Фото: unsplash.com