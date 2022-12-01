Газ подорожал, ФАС утвердила рост тарифов на 8,5%

Антимонопольщики утвердили повышение тарифов на газ для всех потребителей. С 1 декабря «голубое топливо» подорожает на 8,5%. О приказе ФАС пишет издание «Известия». Тарифы выросли как для населения, так и для промышленности.

Следующая индексация тарифов запланирована на 1 июля 2024 года.

С 1 декабря в России также выросли тарифы на другие коммунальные услуги. Индексация должна была произойти 1 июля 2023 года, но ее перенесли на декабрь. // фото unsplash.com