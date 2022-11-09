Тарифы на газ с декабря могут увеличить на 8,5 процента

Тарифы на газ вырастут, увеличить их предложила ФАС, а в Минэкономразвития России согласились. Индексация нужна, чтобы обновить инфраструктуру и продолжить программу газификации, приводит ТАСС сообщение ведомства.

ФАС планирует проиндексировать оптовые цены для всех населения и промышленности на 8,5 процента с 1 декабря этого года, проекте соответствующего приказа уже готов.

Рост тарифов и цен на газ долгое время сдерживали, сказано в сообщении Минэка. Так что индексация была плавной, менее заметной для потребителей. // Фото: pxhere.com