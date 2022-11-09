09 ноября 2022, 18:34
Россия

Шойгу приказал начать отвод войск за Днепр

Генерал Суровикин доложил, что полноценно снабжать Херсонскую область невозможно

Глава Минобороны России приказал начать отвод войск за Днепр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск генерал Сергей Суровикин доложил министру, что обстановка в зоне спецоперации стабилизировалась.

Однако Херсон, а также прилегающие к нему населенные пункты полноценно снабжать невозможно, так что нормально функционировать они не могут. Поэтому жизни людей в опасности. Из региона вывезли больше 115 тысяч человек.

Суровикин заявил, что ВСУ обстреливают Каховскую плотину, может произойти затопление.

- Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу,

- доложил он.

Министр обороны с этим предложением согласился. // Фото: пресс-служба Минобороны РФ

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Херсонская область
Сергей Шойгу
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