Шойгу приказал начать отвод войск за Днепр

Глава Минобороны России приказал начать отвод войск за Днепр. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Ранее командующий Объединенной группировкой российских войск генерал Сергей Суровикин доложил министру, что обстановка в зоне спецоперации стабилизировалась.

Однако Херсон, а также прилегающие к нему населенные пункты полноценно снабжать невозможно, так что нормально функционировать они не могут. Поэтому жизни людей в опасности. Из региона вывезли больше 115 тысяч человек.

Суровикин заявил, что ВСУ обстреливают Каховскую плотину, может произойти затопление.

- Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу,

- доложил он.

Министр обороны с этим предложением согласился. // Фото: пресс-служба Минобороны РФ