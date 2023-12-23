Водитель погиб в ДТП с легковушкой и грузовиком под Петрозаводском

Страшное ДТП 22 декабря унесло жизнь водителя легкового автомобиля. Он столкнулся с грузовиком, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Несчастье случилось на территории Прионежского района, на 445-м километре трассы «Кола».

Грузовик и легковушка врезались друг в друга около девяти часов вечера. В результате аварии от легкового автомобиля практически ничего не осталось, 55-летний водитель погиб.

На место происшествия выезжал прокурор Прионежского района Мирослав Бондаренко. Прокуратура ведет проверку и даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения. // фото: прокуратура Карелии