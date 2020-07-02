Водитель оригинально сократил путь на кольце в Петрозаводске

Камера уличного наблюдения компании «Сампо.ру», направленная на Древлянское кольцо, зафиксировала оригинальный проезд перекрестка с круговым движением.

Водитель въезжавший на кольцо в крайнем левом ряду в какой-то момент, вероятно, передумал продолжать движение или, возможно, вспомнил, что не выключил утюг, и решил развернуться. Водитель просто свернул налево и поехал обратно в сторону Перевалки. Смотреть видео нужно с 35 секунды, и все внимание на левый нижний угол.

Участники паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» с юмором отнеслись к увиденному.

«Тот случай, когда левый поворотник при въезде на кольцо, наконец-то, применен правильно!».

«Лень круги наматывать».

«Ну а что, сократил... Также быстрее!»

Кто-то предположил, что водитель «обсыхал», поэтому чтобы не рисковать, так сократил путь до автозаправки.