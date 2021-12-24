Водитель иномарки настаивал, что он трезв, но машину эвакуировали

Примерно в полночь 24 декабря на улицах Петрозаводска автоинспекторы остановили очередного пьяного водителя. По крайней мере, его опьянение зафиксировал портативный прибор, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на Ключевском шоссе. Находившийся за рулем Fiat 40-летний мужчина явно был пьян. Поэтому от управления машиной его отстранили.

Однако автомобилист не согласился с результатами проведенного инспекторами ГИБДД освидетельствования. Его направили на освидетельствование в медицинское учреждение. Машину переместили на специализированную стоянку.

Напомним, в субботу сотрудники ДПС будут проводить рейд на трезвость. // Фото: источник