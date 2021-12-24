Игрушечную машинку в магазине хотел украсть 50-летний петрозаводчанин

Предмет, который пытался пронести мимо кассы 50-летний посетитель одного из гипермаркетов Петрозаводска, удивил росгвардейцев. В пресс-службе ведомства рассказали, что мужчина шел к выходу с неоплаченной игрушкой.

Однако так понравившуюся ему детскую машинку присвоить не удалось, нарушителя задержали. Это было в среду, в тот же день в Сортавале остановили 32-летнего гражданина, который пытался похитить алкоголь и продукты.

В четверг в одном из торговых центров Петрозаводска мужчину задержали с неоплаченными средствами личной гигиены. А в Сегеже тревожная сигнализация сработала в гостинице, где пьяный гость выражался нецензурно, неадекватно себя вел и мешал работе персонала.

Всех нарушителей росгвардейцы передали полиции для дальнейшего разбирательства. // Фото: dhans360/Pixabay.com