Мужчина в Сегеже организовал притон и покупал наркотики в Сети

За организацию наркопритона и пособничество в покупке запрещенных веществ будут судить 35-летнего жителя республики. В прокуратуре Карелии сообщили, что уголовное дело уже направили в суд.

Мужчину обвиняют в том, что он организовал в квартире своего родственника наркопритон. Туда он пускал в октябре-декабре прошлого года знакомых любителей «дури».

Кроме того, для одного приятеля фигурант купил наркотики в интернете. Деньги на приобретение запрещенного вещества дал наркоман. Уголовное дело рассмотрит Сегежский городской суд. // Фото: www.podolsk.ru