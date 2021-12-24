Житель Карелии обокрал попросившего перед смертью о помощи соседа

Женщина в Пудожском районе обратилась в полицию после смерти мужа. Она обнаружила, что у покойного пропали 3 600 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Вдова знала, что муж перед кончиной собирался снять с карточки эту сумму и хранить деньги дома. Выписка из банка гласила, что средства со счета списали. Но найти их женщина не смогла.

Оказалось, деньги похитил 35-летний ранее судимый сосед покойного. Он признался, что незадолго до своей кончины тот попросил его зайти в магазин и купить продукты, а также обналичить средства в банке.

Мужчина просьбу выполнил: привез еду, отдал карточку, а деньги оставил себе и потратил на алкоголь. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: planet_fox/Pixabay.com