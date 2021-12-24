Уже больше суток в Петрозаводске не могут найти пропавшего подростка

Сотрудники уголовного розыска в карельской столице ищут Ивана Николаевича Степанова 2006 года рождения. В МВД Карелии сообщили, что местонахождение подростка неизвестно с 11:00 23 декабря.

Мальчик пропал в четверг, на вид ему 14 или 15 лет, рост 165 сантиметров, он худощавого телосложения, стрижка спортивная «полубокс», темные волосы.

Был одет: в темно-синий пуховик, красную бейсболку с надписью «Адидас», черные брюки-джоггеры.

Всех, кому что-то известно о его местонахождении, полиция просит незамедлительно сообщить по номеру: 8 981 402 06 14. // Фото: источник