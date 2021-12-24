Главы двух муниципальных образований незаконно выписывали себе премии

Прокуратура в Сортавальском районе проверила соблюдение бюджетного законодательства и выявила, что два высокопоставленных чиновника незаконно получили муниципальные деньги.

В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что глава Сортавалы и глава Кааламского сельского поселения каждый месяц устанавливали себе премии, формируя бюджет. При этом они необоснованно увеличивали суммы надбавок за выслугу лет и особые условия службы.

Все это происходило в 2018-2019 гг, один чиновник незаконно получил более 440 тысяч рублей, другой – более 230 тысяч.

Прокуратура обратилась в Сортавальский городской суд с требованием взыскать эти средства с глав. Но в иске надзорному ведомству отказали.

Однако прокурор подал апелляцию, и высшая судебная инстанция отменила решение нижестоящей. Деньги с должностных лиц все-таки взыскали и вернули в бюджеты МО. // Фото: Romi_Lado/Pixabay.com