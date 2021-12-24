Бомж в Петрозаводске схватил женщину и пытался изнасиловать

Не имеющий определенного места жительства 40-летний мужчина напал на женщину в Петрозаводске и пытался надругаться над ней. Жертве злоумышленника повезло: ее громкие крики услышали стражи порядка, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился еще в октябре, расследование уголовного дела завершили только теперь. Бомж нашел свою жертву около железнодорожного вокзала в Петрозаводске.

Он насильно затащил ее в пустынное место и там стал угрожать, что убьет. Мужчина применял насилие и пытался овладеть потерпевшей. Та громко кричала, это услышали сотрудники полиции и пришли на помощь.

Сейчас фигурант уголовного дела находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы. // Фото: ninocare/Pixabay.com