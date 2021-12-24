Подозреваемую в совершении кражи девушку ищут в Петрозаводске

Сотрудники уголовного розыска в карельской столице ищут предполагаемую воровку. Девушка попала в кадр камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Есть основания полагать, что она совершила кражу в торговом центре в Петрозаводске.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении девушки, полиция просит сообщить по телефону: 8 911 417 21 89. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник