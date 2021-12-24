24 декабря 2021, 15:50
Подозреваемую в совершении кражи девушку ищут в Петрозаводске
Полиция просит помочь в розыске юной особы, которая могла обокрасть магазин
Сотрудники уголовного розыска в карельской столице ищут предполагаемую воровку. Девушка попала в кадр камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.
Есть основания полагать, что она совершила кражу в торговом центре в Петрозаводске.
Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении девушки, полиция просит сообщить по телефону: 8 911 417 21 89. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник