03 октября 2023, 08:06
Водитель бросил автомобиль и убегал от полиции в Петрозаводске
В ГИБДД рассказали о погоне на Лососинском шоссе
В ГИБДД Петрозаводска рассказали о полицейской погоне, произошедшей ночью в четверг в столице Карелии.
По информации ведомства, на Лососинском шоссе инспекторы попытались остановить автомобиль, который двигался с нарушениями. Однако водитель в ответ лишь ускорился. Началось преследование.
В районе Древлянского кольца стражи порядка блокировали автомобиля нарушителя. Тот бросил машину и убежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что у 25-летнего молодого человека нет прав, к тому же он был пьян.
В отношении горожанина были составлены протоколы. Решения суда он ожидает в камере.
Напомним, в тот же день в городе произошла еще одна погоня. Она завершилась стрельбой. // Фото ГИБДД Петрозаводска