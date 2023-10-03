Водитель бросил автомобиль и убегал от полиции в Петрозаводске

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о полицейской погоне, произошедшей ночью в четверг в столице Карелии.

По информации ведомства, на Лососинском шоссе инспекторы попытались остановить автомобиль, который двигался с нарушениями. Однако водитель в ответ лишь ускорился. Началось преследование.

В районе Древлянского кольца стражи порядка блокировали автомобиля нарушителя. Тот бросил машину и убежал, но вскоре был задержан. Выяснилось, что у 25-летнего молодого человека нет прав, к тому же он был пьян.

В отношении горожанина были составлены протоколы. Решения суда он ожидает в камере.

Напомним, в тот же день в городе произошла еще одна погоня. Она завершилась стрельбой. // Фото ГИБДД Петрозаводска