Пожар вспыхнул на юге Карелии под покровом темноты

В понедельник в 20 часов на пульт Единой службы спасения-01 Олонецкого района поступило сообщение о том, что в поселке Ильинский на улице Молодежной горит теплица. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и трех минут, как поселковые пожарные были на месте происшествия и приступили к тушению горящего поликарбоната. Несмотря на все усилия пожарных, теплицу спасти не удалось, она сгорела полностью.

По какой причине произошел этот пожар под покровом темноты, теперь предстоит выяснить специалистам. Не исключено, что теплица сгорела из-за умышленного поджога.

Сейчас по данному ЧП проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. // Фото: unsplash.com / Ilovehz