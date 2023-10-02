Полицейские стреляли по машине лихача в Петрозаводске

Лихач на «Ладе» уходил от полиции в столице Карелии. Он успел проехать практически весь город, прежде чем его смогли остановить.

Погоня по городским улицам развернулась вечером 28 сентября. На Ригачина инспекторы ГИБДД потребовали от водителя отечественной легковушки остановиться. Водитель не стал этого делать и попытался оторваться. Он мчался на красный, по встречке, двигался по дороге с односторонним движением, но сбросить «хвост» не удавалось.

На Суоярвском шоссе полицейские решили стрелять. Инспектор ГИБДД сначала сделал предупредительный выстрел, после чего несколько раз выстрелил по колесам автомобиля. В лесном массиве в районе СКЗ машина была остановлена, сообщили в дорожной полиции.

Лихачом оказался петрозаводчанин, 1998 года рождения. Водительских прав он не имел, а на машине был установлен подложный регистрационный номер.

В отношении нарушителя составили двенадцать административных материалов за нарушения ПДД. Гонки могут обойтись молодому человеку в 45 тысяч рублей. // фото скриншот/ видео пресс-службы Госавтоинспекции Петрозаводска