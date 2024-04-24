Водитель автобуса с пассажиром спасли мужчину в Петрозаводске

Водитель автобуса №14 и пассажир помогли сохранить мужчине жизнь. Подробности рассказали в региональном минтрансе.

На улице Еремеева в автобус зашел мужчина, ему стало плохо, и он упал на пол. Ситуация была критическая, так как пассажир мог не дождаться приезда «скорой».

Водитель автобуса Алексей Симонов не медлил и повез пассажира сразу в больницу. За мужчиной, которому стало плохо, присматривала девушка-пассажир. У больницы водитель бросился за помощью, позвал санитаров с каталкой. Медики оказали помощь мужчине прямо в салоне автобуса. Также водитель помог вынести пассажира.

Предприятие, где трудится водитель, приняло решение о премировании. // фото пресс-службы минтранса РК