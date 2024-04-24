24 апреля 2024, 09:20
Общество

Депутата в Карелии лишили полномочий из-за его доходов и имущества

Народный избранник нарушил закон о противодействии коррупции и потерял мандат

Депутат городского совета в Олонце лишился мандата. Полномочия Ильина А.П. прекратили по требованию прокуратуры, сообщили в администрации Олонецкого района.

Прокурор направил главе района представление и указал, что Ильин не представил сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год, чем нарушил закон «О противодействии коррупции».

Этот факт и послужил основанием для досрочного прекращения полномочий депутата. Совет Олонецкого городского поселения принял такое решение 23 апреля. // фото: администрация Олонецкого района

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Олонецкий район
депутат
прекращение полномочий