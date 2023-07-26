Водитель автобуса с детьми устроил гонки с полицией в Сочи

В Сочи водитель на неисправном автобусе пытался уйти от полиции. При этом мужчина вез в салоне 18 детей, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.

В Лазаревском районе города-курорта инспекторы попытались остановить автобус «Хендай». Водитель проигнорировал требование и попытся уйти. Его все же догнали. Выяснилось, что мужчина вез на вокзал группу детей.

«Установлено, что ранее водитель пытался пройти техосмотр автобуса, в ходе которого сотрудниками Госавтоинспекции был выявлен ряд проблем, таких как неисправность тормозной системы, аварийных выходов, световых приборов, а также разный рисунок протектора резины на задней оси»,

- говорится в сообщении. В отношении автомобилиста было составлено пять административных протоколов. // Фото: unsplash.com / Michael Förtsch