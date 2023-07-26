Гречка может заметно подорожать в России

В июле оптовые цены на гречку в России начали повышаться впервые с апреля 2022 года. В сентябре рост может ускориться и составить 10%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Так, к 17 июля в стране килограмм гречневой крупы в опте стоил 38 рублей, риса - 61,6 рубля. Эта крупа также дорожает.

Эксперты объясняют, что к подорожанию товара привело несколько факторов - среди них окончание сезона, объем и качество урожая.

Ритейлеры при этом отмечают, что поставщики пока что не уведомляли их о повышении цен. В министерстве сельского хозяйства заверили, что ситуация на рынке круп в стране стабильная. // Фото: unsplash.com / Łukasz Rawa