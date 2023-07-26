Ребенок внезапно умер в детском лагере в российском регионе

Ребенок умер в среду, 26 июля, в детском оздоровительном лагере в Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

По данным источника, мальчик 2012 года рождения скончался из-за внезапной остановки дыхания. Сначала спасти ребенка пытался фельдшер лагеря, затем реанимационные мероприятия проводила бригада скорой помощи. Однако помочь воспитаннику не смогли.

Проводится проверка обстоятельств трагедии. На месте работают сотрудники Следственного комитета и члены комиссии по организации отдыха детей. // Фото: unsplash.com / Egor Ivlev